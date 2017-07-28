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Культура / Музыка

Плейлист читателей Buro 24/7 к фестивалю Weekender

Лучшая электронная музыка

Плейлист читателей Buro 24/7 к фестивалю Weekender

Уже завтра, 29 июля, в Алматы состоится юбилейный Weekender. Он будет посвящен электронной музыке. Команда abr пригласила трех диджеев из Берлина, Тель-Авива и Мадрида (Matias Aguayo, Autarkic и Bawrut). Также Саша Кох и Арыс Аренов подготовили специальные сеты для гостей Weekender Outdoor. В преддверии фестиваля мы предложили читателям собрать любимые электронные треки для традиционного пятничного плейлиста в обмен на пригласительные билеты. И отобрали лучшие.  

В итоге в плейлист вошли треки хедлайнеров фестиваля, минималистичная электроника от BADBADNOTGOOD (работали с известными рэперами: Кендриком Ламаром, Дэнни Брауном и Ghostface Killah), синти-поп от музыкального коллектива College, ремикс на электронный проект Metronomy, сингл с последнего альбома легендарных Soulwax и многое другое.

Фестиваль Weekender Outdoor состоится завтра, 29 июля, на территории конно-спортивного клуба "Алтын Тай" .

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