На песню Paradise

В Сети появилось видео на песню Paradise британской исполнительницы Anohni, ранее известной как Энтони Хегарти

Над новым видео британской исполнительницы работал режиссер Колин Уиттакер. Главную роль исполнила модель и художница Элиза Дуглас, давно ставшая "лицом" певицы. В клипе Дуглас медленно едет за рулем автомобиля, рассматривая окрестности. "Она движется через отражения разных эпизодов рая", – так описала работу сама певица.

Новый трек стал заглавным синглом следующего мини-альбома певицы Paradise, в который войдет всего пять композиций. Для работы над ним исполнительница объединилась с продюсером Oneohtrix Point Never и электронным музыкантом Hudson Mohawke. По ее словам, новый альбом станет скорее манифестом, цель которого – поддержать социальных активистов.



Источник: http://www.buro247.kz/culture/music/anohni-vypustila-novyy-singl.html

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