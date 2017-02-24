Над новым видео британской исполнительницы работал режиссер Колин Уиттакер. Главную роль исполнила модель и художница Элиза Дуглас, давно ставшая "лицом" певицы. В клипе Дуглас медленно едет за рулем автомобиля, рассматривая окрестности. "Она движется через отражения разных эпизодов рая", – так описала работу сама певица.
Новый трек стал заглавным синглом следующего мини-альбома певицы Paradise, в который войдет всего пять композиций. Для работы над ним исполнительница объединилась с продюсером Oneohtrix Point Never и электронным музыкантом Hudson Mohawke. По ее словам, новый альбом станет скорее манифестом, цель которого – поддержать социальных активистов.
Источник: http://www.buro247.kz/culture/music/anohni-vypustila-novyy-singl.html
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