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Культура / Музыка

Первый сингл Hurts за два года

О гендерном разнообразии

Первый сингл Hurts за два года

Сингл Beautiful Ones стал первым релизом Hurts за два года. Группа выпустила свой третий студийный альбом Surrender в 2015 году, после чего сделала перерыв в карьере. Неожиданно музыканты вновь заявили о себе, выпустив клип на свежий сингл. Песней группа воспевает гендерные различия и говорит о важности их принятия в обществе. Видео передает тот же посыл еще более красноречиво. Ролик снят в обратном времени и начинается с аварии и сцен насилия. К концу клипа раскрывается причина происходящего. Главным героем видео стал солист группы Тео Хатчкрафт. 

Возможно, что Beautiful Ones написана для четвертого альбома Hurts.

Buro247.kz

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