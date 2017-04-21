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Первый сингл Hurts за два года
О гендерном разнообразии
Сингл Beautiful Ones стал первым релизом Hurts за два года. Группа выпустила свой третий студийный альбом Surrender в 2015 году, после чего сделала перерыв в карьере. Неожиданно музыканты вновь заявили о себе, выпустив клип на свежий сингл. Песней группа воспевает гендерные различия и говорит о важности их принятия в обществе. Видео передает тот же посыл еще более красноречиво. Ролик снят в обратном времени и начинается с аварии и сцен насилия. К концу клипа раскрывается причина происходящего. Главным героем видео стал солист группы Тео Хатчкрафт.
Возможно, что Beautiful Ones написана для четвертого альбома Hurts.
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