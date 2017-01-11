Конечно, о любви

Алиша Киз и продюсер Kaytranada выпустили совместный трек Sweet F'in Love. В Сети его опубликовал муж Алиши Swizz Beats

Музыку продюсера Kaytranada называют идеальной для R'n'B вечеринок. 2017 год музыкальный продюсер начал с сотрудничества с Алишей Киз. Вчера супруг певицы Swizz Beats опубликовал совместный трек Алиши и Kaytranada под названием Sweet F'in Love. Обычно MC подстраиваются под уже существующий трек артиста. С треком Sweet F'in Love немного другая история. Алиша Киз спела поверх старого инструментала Kaytranada Hot Jazzy Belle. Получилось хорошо, очень мягко и гармонично.

Напомним, что в прошлом году Алиша Киз выпустила очень личный и взрослый альбом Here.