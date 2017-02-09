Booking Machine

Российский рэпер Oxxxymiron назначен исполнительным директором музыкального лейбла Booking Machine

В ряд обязанностей Oxxxymiron войдет стратегическое развитие компании Booking Machine и менеджмент других российских музыкантов. Об этом заявил генеральный директор Booking Machine Илья Мамай.

Для тех, кто не знает, Booking Machine – российский музыкальный лейбл, который начал свою работу как концертное агентство в 2009 году. Первоначально компания работала на андеграундной площадке, позже занялась менеджментом собственных музыкантов, организацией туров российских и зарубежных артистов любого уровня.

"Двигателем этой эволюции BM от небольшого концертного агентства до ощутимой силы в музыкальной индустрии стал наш тандем с Мироном, чье участие в работе компании никогда не ограничивалось только концертной деятельностью. Во многом благодаря его видению и идеям мы с вами стали частью принципиально нового движения, где артисты максимально приближены к слушателям, а деления на жанры и субкультуры уже не играют роли. В таком подходе я вижу будущее BM, и поэтому считаю логичным доверить Мирону дальнейшее стратегическое развитие компании и менеджмент наших артистов", –поделился в своем заявлении Илья Мамай, который останется главой концертного отдела компании.

После истечения контрактов Гарри Топора, Тони Раута, Луперкаля (Проект Увечье), dom!No и других артистов лейбл Booking Machine нацелен на продвижение новых музыкантов, имена которых пока не сообщаются. Их менеджментом займется непосредственно Oxxxymiron.

В 2010 году музыкант уже основал собственный лейбл Vagabund совместно с рэпером Schokk. На Vagabund Oxxxymiron презентовал свой первый студийный альбом "Вечный жид". После конфликта рэпер покинул лейбл, сейчас Schokk – его единственный руководитель и участник.