Fun

Нестареющая Дебби Харри предлагает немного повеселиться по новый сингл коллектива – Fun

Дебби Харри – 71 год. Чего не скажешь по новому видеоклипу Blondie. Певица и ее коллектив с возрастом не распались, не растеряли энергии, идей и профессионализма. Они по-прежнему зажигают, как в свои лучшие годы, и даже лучше.

5 мая дива 80-х и ее команда возвращаются с новым, одиннадцатым, студийным альбомом – Pollinator. Возвращаются на новой волне поопулярности ретро. Над пластинкой работали не менее известные люди: Sia, Дев Хайнс (Blood Orange), Charli XCX, Дейв Сайтк из TV on the Radio, Ник Валенси из The Strokes и легендарный Джонни Марр. Первый сингл – Fun – и клип на него можно оценить уже сейчас. Взрывная и танцевальная музыка, запоминающаяся песня – все в лучших традициях 80-х.