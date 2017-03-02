Вечер в двух минутах

Как Zebra Katz ходил по Зеленому базару, выбирал сувениры и зажигал толпу на Weekender Indoor – в специальном видеоотчете Buro 24/7

В этот раз в качестве хэдлайнера на музыкальный фестиваль приехал брутальный перформер Zebra Katz, работающий в жанре техно-хип-хопа. Об артисте слышали не многие алматинцы, но выступление музыканта восприняли на "ура" – танцевали под новую музыку все два часа, а после активно фотографировались с рэпером. Zebra Katz остался в восторге от Казахстана. Чтобы получше узнать город, музыкант приехал на день пораньше – и весь день провел в пеших прогулках: Коктобе, Зеленый базар, музей Кастеева. Если на Weekender вам попасть не удалось – смотрите видео.

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