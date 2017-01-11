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Казахстанский композитор и музыкант Алим Заиров, написавший музыку к кинофильмам "Ограбление по-американски" и "Защитники", выпустил второй альбом – Now

После двухгодичного перерыва и обилия сторонних проектов Алим Заиров решил взяться за собственную пластинку. Два года назад вышел альбом Renovazzio, принесший композитору широкую популярность как на родине, так и за рубежом. Как и в прошлый раз, работа над альбомом велась сразу в двух странах – Казахстане и Украине. Музыкальным продюсированием, мастерингом и сведением занимался давний друг Алима Роман Вишневский, вместе с которым они также работали над кинолентами "Ограбление по-американски", "Районы", "Дорога к матери", "Шлагбаум" и другими. Обложку для альбома сделала дизайнер Salmon Bаbe.

Now написан в привычном для композитора жанре неоклассики, но в этот раз становится заметно, как на музыканта повлиял кинематографический опыт. Алим Заиров остался верен прежней лиричности и простоте, но в то же время в композициях появилось очевидное синематичное электронное звучание, особенно проявившееся в композиции Stone Cold Universe. При ее записи использовался орган.

"Этим альбомом я подвожу черту под своим семилетним путем по неоклассическому направлению. На нем представлены как классические фортепианные композиции, так и мои эксперименты с синтезатором. Через этот альбом я вновь пытаюсь затрагивать отдаленные места и уголки человеческой души, сознания и эмоций", – рассказал композитор.