На песню Party Monster

Тема нового клипа The Weeknd очевидно вдохновлена фильмами ужасов 80-х годов - об этом говорит обилие неона и Vhs-эффекты

Новое видео стало визуальным продолжение предыдущих работ - мини-фильма Mania и клипа на заглавную песню альбома Starboy. В отличие от двух предыдущих видеолент, в Party Monster отсутствует сюжетная линия - скорее, это просто набор визуальных образов, вдохновленных хоррорами 80-х годов. Режиссером выступилаЗое Аггелики. В записи самой песни приняла участие Лана Дель Рей, но в клипе она не появилась.

Трек Party Monster стал третьей композицией, на которую был снят клип. Абель Тесфйе обещал, что новый альбом будет абсолютно другим по своему наполнению - более агрессивным, но одновременно чувственным и сексуальным. Также певец отметил, что изменения затронут и визуальную составляющую.