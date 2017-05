Новый альбом Kasabian – For Crying Out Loud

Английская рок-группа из Лестера Kasabian существует с 1997 года. С тех пор они выпустили шесть альбомов, выиграли множество наград (включая Brit Award) и написали знаменитый сингл Club Foot. Музыкальные критики и фанаты Kasabian считают, что группа исполняет музыку в жанре инди-рок. Однако гитарист Серджио Пиццорно неоднократно говорил: "Я ненавижу инди-группы. Не понимаю, каким образом мы вообще попадаем в эту категорию".

5 мая вышел шестой студийный альбом группы – For Crying Out Loud. В интервью The Independent Серджио рассказал: "Я хотел, чтобы получился отличный гитарный проект, навеянный духом 70-х. Иногда ты делаешь что-то другое, и это здорово. Но в этот раз все именно так, как я и хотел". А вокалист Том Мейган вообще благодарит For Crying Out Loud за "спасение его жизни". Тома оставила жена, и он переживал не лучший год. Именно оптимизм, задор и жизнерадостный настрой пластинки вытащили его из депрессии. Группа поставила для себя задачу – написать альбом за шесть недель. Благодаря вовлеченности в процесс за месяц было записано 12 песен.

Возможно, вовлеченности добиться и удалось, но критики и фанаты приняли шестую пластинку неоднозначно. NME и Independent хвалят и оценивают альбом в 4/5. Тогда как Clash поставили позорные 4/10, а The Guardian лишь 3 звезды. С фанатами все еще сложнее.

Но британцы все же на пути к успеху. Согласно The Independent, Kasabian могут наконец скинуть Эд Ширана с первой строчки чартов. За полнедели совершено порядка 20 000 эквивалентных продаж, что больше Ширановского ÷ [Divide], который продержался No.1 целых 9 недель.

Треклист

1. "Ill Ray (The King)"

2. "You're in Love with a Psycho"

3. "Twentyfourseven"

4. "Good Fight"

5. "Wasted"

6. "Comeback Kid"

7. "The Party Never Ends"

8. "Are You Looking for Action?"

9. "All Through the Night"

10. "Sixteen Blocks"

11. "Bless This Acid House"

12. "Put Your Life on It"