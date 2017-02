Новый клип Sampha снят в формате виртуальной реальности

(No One Knows Me) Like The Piano

Sampha опубликовал клип (No One Knows Me) Like The Piano, в котором сыграла Адвоа Абоа из "Призрака в доспехах". Смотреть клип, а также любоваться моделью можно в режиме виртуальной реальности