(No One Knows Me) Like The Piano

Sampha опубликовал клип (No One Knows Me) Like The Piano, в котором сыграла Адвоа Абоа из "Призрака в доспехах". Смотреть клип, а также любоваться моделью можно в режиме виртуальной реальности

Sampha готовит к выходу свой третий студийный альбом Process. Новый клип лондонского музыканта снят как раз на третий сингл из будущей пластинки – (No One Knows Me) Like The Piano. Главную роль в одноименном клипе сыграла модель Адвоа Абоа. Ее уже можно было увидеть в трейлере одного из самых ожидаемых фильмов года – "Призраке в доспехах".

Новый фильм Sampha снят в двух версиях. Первая – стандартная, вторая выполнена в формате виртуальной реальности, которую можно рассматривать по вертикали и горизонтали на 360 градусов.

Режиссер клипа – Джейми-Джеймс Медина, который уже работал с Jamie XX, Леди Гагой и The XX.

Релиз альбома Process состоится уже 3 февраля.