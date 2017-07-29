Доверься мне: Новый клип Кендрика Ламара при участии Рианны

Клип, который вы посмотрите не один раз

Этой ночью в Сети состоялась мировая премьера нового видеоклипа на совместный сингл Кендрика Ламара и Рианны – LOYALTY.

С момента выхода своего четвертого студийного альбома DAMN Кендрик Ламар успел снять уже несколько видеоклипов на самые хитовые композиции. Клипы красивые и спорные, эффектные, с отличным сценарием и визуальным рядом. Однако выпущенный сегодня ночью клип на трек LOYALTY может переплюнуть предыдущие по популярности. Все из-за одной роскошной гостьи – Рианны. Запутанную, очень эмоциональную и чувственную историю Кендрик и Рианна сформировали в красивейший четырехминутный ролик, с невероятным количеством эффектных и запоминающихся сцен, от которых невозможно оторвать взгляд. Смотрим!