Режиссером нового клипа Ивана Дорна стал Айсултан Сеитов

Иван Дорн выпустил клип на второй сингл из альбома OTD. Режиссером видео выступил казахстанский клипмейкер Айсултан Сеитов, соавтор предыдущего клипа музыканта – Collaba.

Действие ролика происходит в пустынной прачечной, где ночью нет никого, кроме самого певца. Чтобы не заскучать, он захватил с собой наушники и старый кассетник. В какой-то момент музыкант включает собственный трек, начинает танцевать, забираться в стиральные машины и выпускать из них мыльные пузыри. Правда, только в своих фантазиях, как оказывается в финале клипа.

Как пел когда-то сам Дорн, "не надо стесняться".