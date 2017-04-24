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Режиссером нового клипа Ивана Дорна стал Айсултан Сеитов
Казахстанский режиссер
Иван Дорн выпустил клип на второй сингл из альбома OTD. Режиссером видео выступил казахстанский клипмейкер Айсултан Сеитов, соавтор предыдущего клипа музыканта – Collaba.
Действие ролика происходит в пустынной прачечной, где ночью нет никого, кроме самого певца. Чтобы не заскучать, он захватил с собой наушники и старый кассетник. В какой-то момент музыкант включает собственный трек, начинает танцевать, забираться в стиральные машины и выпускать из них мыльные пузыри. Правда, только в своих фантазиях, как оказывается в финале клипа.
Как пел когда-то сам Дорн, "не надо стесняться".
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