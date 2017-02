Мрачный соул

Лондонский соул-музыкант Sampha выпустил новый альбом Process

Лондонский продюсер, композитор и певец Sampha может похвастаться коллаборациями редкого уровня. Его голос можно услышать в песнях Mine Бейонсе, Saint Pablo Канье Уэста, Don't Touch My Hair Соланж, Alabama Фрэнка Оушена и сразу двух треках Дрейка: The Motion и Too Much. Как самостоятельного артиста Sampha мало кто знает. Новый альбом музыканта Process – отличный способ исправить ситуацию. Мелодии из Process не динамичные, а медленные и немного мрачные.

Несколько дней назад музыкант опубликовал клип на песню (No One Knows Me) Like The Piano, главную роль в котором исполнила модель Адвоа Абоа. В Process вошел и трек Blood On Me, клип на который выпущен еще в сентябре прошлого года.

Полностью новый альбом Sampha можно услышать на iTunes и Apple Music.