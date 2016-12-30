Очень домашний и уютный

В последний рабочий день делимся с вами плейлистом Tuyskan Bar

У "Туыскана" сложная история – бар открылся в начале лета 2015 года в здании кинотеатра "Целинный". После трех месяцев успешной работы, место закрыли в связи с реконструкцией здания. Спустя год основатели, фотограф Yan Ray и ресторатор Артем Бычков, возродили популярное заведение в новом месте – в бывшем бомбоубежище на улице Кабанбай батыра.

"Туыскан" – аналог московского "Симачева". Проявляется это, в частности, в интерьере и музыкальных предпочтениях. Только здесь можно услышать сложный микс из Натальи Ветлицкой, Алиши Киз, Майкла Джексона, Ирины Муравьевой и "Грибов". Наверное, в этом и заключается успех – послушать любимые хиты без укоряющих взглядов собираются все тусовщики Алматы. К новому году основатели подобрали свой плейлист – далеко не танцевальный, но очень уютный и домашний. А в новогоднюю ночь в "Туыскан бар" приезжает специальный гость из Киева Антон Птюшкин - а значит, будут танцы до утра. С наступающим!