Песня Believer

Музыкант и продюсер Major Lazer записал новый трек совместно с нидерландским дуэтом Showtek. Видео на него музыканты посвятили проблеме сирийских беженцев

Героем клипа стал мальчик, проживающий в зоне боевых действий и оказавшийся погребенным под стенами здания. В темноте ему приходят видения о монстре, который неотрывно преследует его и его семью. Устав избегать преследователя, мальчик решает взглянуть ему в глаза. В этот момент спасатели обнаруживают его и извлекают из-под завалов целым и невредимым.

Все доходы от дистрибуции этой песни и видеоклипа музыканты пожертвуют в фонд Save the Children, занимающегося проблемами детского населения в Сирии. Пожертвование туда могут сделать и сами пользователи. Для этого необходимо перейти на сайт организации и сделать взнос.