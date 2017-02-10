Новое имя в музыке: Казахстанская инди-группа city&shivers

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На радаре появилась новая казахстанская группа, которую и самим приятно слушать, и посоветовать другу не стыдно. Знакомьтесь – city&shivers

Первое, что привлекает внимание при прослушивании city&shivers, – их нетипичное для казахстанских музыкантов звучание. Во-первых, это выбор жанра инди, которому большинство местных музыкантов чаще предпочитает электронику. Отличается и сам стиль звучания. Объясняется это просто: один из основателей и солист группы Архат Амангельдин учился на музыканта в Лондоне. Дебютный альбом группы Light Up – его дипломная работа, которую он записал с английской командой музыкантов-однокурсников: Дэмиеном Рикодом, Сэмом Джонсом и Евгением Пасечниковым. После выпуска city&shivers перерос в постоянный музыкальный проект.

В конце прошлого года фронтмен city&shivers вернулся в Алматы, поэтому сейчас группа в прямом смысле существует на две страны. Английская команда музыкантов продолжает работать из Великобритании, Архат – из СНГ вместе с местными музыкантами: основателем собственной музыкальной школы Кириллом Мининым и барабанщиком Евгением Никулиным. Вместе они уже играют в другой группе – Ohh La La Band.

Над своей музыкой, включая альбом Light Up, city&shivers работают с молодым кембриджским продюсером Джейком Дейем из North Acre Studio.

Услышать музыку city&shivers можно в iTunes, Apple Music и SoundCloud.