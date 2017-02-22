Премьера нового клипа

Кого слушать из казахских рэперов, кроме Скриптонита? Советуем обратить внимание на амбициозного Algonquin Ford

У казахстанского рэпа не самый завидный облик в представлении слушателей. Впрочем, как и у русского всего несколько лет назад. Кажется, что в казахском рэпе существует только две, хотя и разные во всех отношениях фигуры – Jah Khalib и Скриптонит. Конечно же, на деле все не так. Амбициозный музыкант Algonquin Ford живет между Алматы и Пекином. Cвой псевдоним он выбирал по звучности, ради чего объединил название города в GTA IV Алгонкин и песни Jay-Z – Tom Ford. Его настоящее имя – Шамгон ("Шома") Омирбек. Не так давно он записал совместный трек с Jah Khalib – Bang!

Музыка в треках Algonquin Ford хороша. Одно время за нее отвечал Ернар Мырзабай, который работал со Скриптонитом и L'One. Недавно у Algonquin Ford состоялась премьера нового микстейпа BLUR, а сегодня – клипа Intro. Его снимали в Алматы, а за музыку на этот раз отвечали битмейкеры из Team Sesh.

На этой неделе Algonquin Ford выступит с новым микстейпом на вечеринке в Pink Pong Bar и на Blackout. Это единственная серия хип-хоп-вечеринок в стране.