Премьера клипа Adibass

Как оказалось, "гопники", "водилы" и бабушки на рынках есть везде: от Казахстана до Израиля. Убеждаемся в этом на примере нового клипа израильской группы Orgonite – Adibass. Заодно объясняем, почему стоит следить за рейверами из Ближнего Востока

Израильская группа Orgonite образовалась только в прошлом году и уже успела заявить о себе. Предыдущий клип ближневосточных рейверов набрал полтора миллионов просмотров, премьера нового - Adibass - состоялась сегодня. И хотя снимали его в Израиле, во многом действие видео напоминает постсоветские реалии. Вот почему.

Рассказывая об Orgonite, необходимо упомянуть еще одну рейв-группу - Little Big из России. Хотя бы потому что Orgonite выпускают свою музыку именно под эгидой Little Big Family. Разумеется, на этом связь между группами не заканчивается. Как и Tommy Cash с Little Big, Orgonite не ставят своей самоцелью выпуск танцевальной музыки и забавных клипов. С их помощью группа рассказывает об особенностях своей национальной культуры. Если в случае Little Big и Tommy Cash - это Россия и Эстония, то в центре творчества Orgonite - Израиль. Поэтому их музыка - это, в первую очередь, реакция на любые общественно-политические изменения в стране. В предыдущих клипах музыканты уже поднимали темы переселения беженцев и национальной самоидентификации. С последней, кстати, у музыкантов проблем нет. Основатели и участники Orgonite - выходцы из постсоветских стран Вадим Мехона, Ян Любин и Этель Фейгман. И хотя во многом музыканты обращаются к реалиям бывшего СССР, свой стиль описывают не иначе как middle eastern rave. На пересечении культур СНГ и Израиля существует и новый клип группы - Adibass. Вещевые рынки, бум 90-х на подделки, вроде Adidas - Adibass, и "гопники" знакомы всем.