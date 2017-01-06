На песню Daydreamer

Daydreamer - дебютное видео молодого украинского диджея, саунд-продюсера и музыканта Дмитрия Авксентьева, выступающего под псевдонимом Koloah

Дмитрий Авксентьев - киевский музыкант и саунд-продюсер, успевший поработать со многими украинскими артистами, среди которых ONUKA, ROZHDEN и Tape Flakes. Под псевдонимом Koloah Дмитрий выступает уже давно, сам пишет музыку и регулярно выступает с сетами, но снять клип на первую композицию решил только сейчас. В конце прошлого года Koloah выпустил первый за три года альбом Back on Track - на виниле и в цифровом варианте. Пластинка получила положительные отзывы от критиков и слушателей.

Главным героем нового видео стал танцор Дмитрий Чернявский. По задумке музыканта, он исполняет роль городского сумашедшего и мечтателя. В какой-то степени тема клипа перекликается с идеей песни Radiohead Daydreaming - очень личной работой Тома Йорка. В клипе Дмитрий танцует на палубе заброшенного корабля, освещенного неоновыми лампами. В сочетании с музыкой выглядит завораживающе.