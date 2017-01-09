Рэп как политическое высказывание

Государственный университет Армстронг в Джорджии, США, посвятит целый образовательный курс хип-хоп-коллективу OutKast

Инициатором открытия нового курса стала Регина Брейдли, профессор африкано-американской литературы. Как считает Брейдли, музыка хип-хоп-коллектива OutKast может наглядно показать студентам, как рэп может быть полем для политических высказываний. Действительно в музыке основателей OutKast, рэперов Andre 3000 и Big Boi, поднимаются вопросы бедности, неграмотности и другие проблемы, с которыми сталкивается темнокожее население на юге США.

Государственный университет Армстронг расположен в южном штате США Джорджия, где особо остро стоит проблема расовой дискриминации. В историю вошел случай 1961 года, когда в штате должен был состояться концерт Рэя Чарльза, родившегося и выросшего в Джорджии. Однако певцу пришла телеграмма о том, что у сцены разрешено находиться только белым студентам, а темнокожим можно наблюдать за шоу только с дальних балконов.