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Махершала Али и Дэнни Гловер снялись в клипе Jay-Z
На песню Adnis
Трек Adnis посвящен отцу рэпера, который скончался в 2003 году. Jay-Z не раз поднимал тему отношений с отцом в своих произведениях. Об этом музыкант говорит напрямую: "Письмо моему отцу, которое я так никогда и не написал".
В черно-белом клипе Махершала Али изображает измученного боксера, а Дэнни Гловер – невидимый злой образ, который постоянно присутствует рядом с ним. Герою Али никак не удается достать его. Оба актера не встречаются друг с другом и даже не показываются в одном кадре, символизируя ту дистанцию, которая всегда присутствовала между Jay-Z и его отцом.
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