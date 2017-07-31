Махершала Али и Дэнни Гловер снялись в клипе Jay-Z

Трек Adnis посвящен отцу рэпера, который скончался в 2003 году. Jay-Z не раз поднимал тему отношений с отцом в своих произведениях. Об этом музыкант говорит напрямую: "Письмо моему отцу, которое я так никогда и не написал".

В черно-белом клипе Махершала Али изображает измученного боксера, а Дэнни Гловер – невидимый злой образ, который постоянно присутствует рядом с ним. Герою Али никак не удается достать его. Оба актера не встречаются друг с другом и даже не показываются в одном кадре, символизируя ту дистанцию, которая всегда присутствовала между Jay-Z и его отцом.