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Люк Эванс и Джемима Керк в новых клипах Мика Джаггера
Песни England Lost и Gotta Get a Grip
На днях Мик Джаггер выпустил сразу два новых клипа на сольные треки Lost England и Gotta Get A Grip. Исполнитель назвал видео своим аудиовизуальным проектом, написанным "в минуты сильнейшей тревоги и неуверенности в том, что случится потом". По словам Мика Джаггера, на его настроение влияет нестабильная политическая ситуация в мире. Поэтому писать песни он начал в апреле, чтобы выпустить их вне альбома, выход которого запланирован лишь на следующий год. "Речь идет о чувстве, что мы сейчас на трудном этапе нашей истории. Что мы не знаем, где мы находимся, и что мы чувствуем себя незащищенно", –рассказал певец.
Для съемок в видео Джаггер пригласил Люка Эванса и звезду сериала "Девочки" Джемиму Керк. Также в записи трека Lost England поучаствовал рэпер Skepta, чьим творчеством давно восхищается фронтмен The Rolling Stones.
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