Нимфа вернулась

Лана Дель Рей выпустила новую песню Love, которая, скорее всего, станет частью будущего пятого альбома певицы

18 февраля на улицах Лос-Анджелеса появились загадочные плакаты, похожие на постеры фильмов, с изображенной на них Ланой Дель Рей и подписью Love. Чуть позже на официальной странице Ланы Дель Рей на Youtube, а также на iTunes был выпущен сингл под таким же названием.

Love - баллада, в духе ранней Ланы Дель Рей. По слухам, сингл войдет в будущий пятый альбом певицы, название и релиз которого она держит в секрете. Последний альбом певицы - Honemoon - вышел в сентябре 2015 года. В прошлом году Лана не выпускала новый материал, поклонники довольствовались лишь ранее неизданными композициями.

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