Voyager

Вышел новый альбом одного из наших любимых электронщиков - французского диджея и продюсера Vitalic

Vitalic - французский электронщик, играющий музыку в жанре техно, электроника и ню диско. В 18 лет начинающий музыкант побывал на концерте Daft Punk и с тех пор началось его увлечение электроникой - среди его кумиров такие музыканты как Жан-Мишель Жарр, Вангелис, Джорджио Мородер и Вэнди Карлос. Также диджей увлекался советской электроникой - группой "Зодиак" и сочинениями композитора Эдуарда Артемьева.

Новый альбом посвящен извечной теме космоса. Название также было вызвано неслучайно. "Вояжер" - название проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы, а также двух американских космических аппаратов, запущенных в 1977 году. Скачать альбом уже можно на Apple Music.