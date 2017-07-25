RAF: Клип A$AP Rocky, посвященный Рафу Симонсу

A$AP Rocky – один из самых больших фанатов Рафа Симонса. В мае он представил сингл RAF на одном из эпизодов радио Фрэнка Оушена – Blonded. А теперь выпустил клип, в котором музыканты (A$AP Rocky, Playboi Carti и Quavo) вальяжно прогуливаются в нарядах от бельгийского дизайнера.

В 2013 году рэпер и дизайнер показали совместную коллекцию одежды и стали хорошими друзьями. "Мне кажется, Раф важен для культуры, потому что он выстроил вокруг моды целую религию. Теперь дети, мужчины и женщины вступают в споры о том, почему он величайший. Это невероятно – его прошлые работы, весь его архив, он гораздо важнее, чем что-либо на рынке сегодня. Если у вас получится осознать, что он создал концепт будущего для индустрии моды еще в 90-х и начале 2000-х, то вы поймете, почему он величайший", – так отзывается о Симонсе музыкант.

Скорее всего, RAF станет частью второго альбома A$AP Mob – Cozy Tapes Vol 2, который должен выйти в этом году.