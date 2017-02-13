Полгода спустя

Kings of Leon поделились новым клипом Reverend, в котором сыграли охотников за метеоритами

Reverend стал продолжением прошлогоднего клипа Kings of Leon – Waste a Moment. Оба видео объединяет мистический сюжет. Каждый герой клипа, от чирлидерш до пастора-экзорциста, занят поисками метеорита в лесной глуши. Появились в клипе и сами музыканты. Если в Waste a Moment роль досталась только солисту Калебу Фоллоуиллу, на этот раз – всем братьям. Полным составом они отправляются на поиски загадочного астероида.

Песня Reverend вошла в седьмой студийный альбом группы Walls, который дебютировал на первой строчке Billboard в США и Великобритании в октябре.