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Как поет Кара Делевинь?
Первый официальный трек модели
Модель и актриса Кара Делевинь выпустила свою первую песню. Композиция I Feel Everything стала официальным саундтреком к фильму Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", в котором Кара исполняет одну из главных ролей.
Продюсировал песню Фаррелл Уильямс. В одном ряду с композицией Кары среди саундтреков фильма стоят песни Дэвида Боуи и Боба Марли.
Мировая премьера нового фильма Люка Бессона состоялась на прошедшей неделе. Несмотря на хорошую кампанию картины и звездный актерский состав, критики приняли "Валериан и город тысячи планет" прохладно. Средний балл рецензий очень низкий –5,7 из 10.
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