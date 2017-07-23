Как поет Кара Делевинь?

Модель и актриса Кара Делевинь выпустила свою первую песню. Композиция I Feel Everything стала официальным саундтреком к фильму Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", в котором Кара исполняет одну из главных ролей.

Продюсировал песню Фаррелл Уильямс. В одном ряду с композицией Кары среди саундтреков фильма стоят песни Дэвида Боуи и Боба Марли.

Мировая премьера нового фильма Люка Бессона состоялась на прошедшей неделе. Несмотря на хорошую кампанию картины и звездный актерский состав, критики приняли "Валериан и город тысячи планет" прохладно. Средний балл рецензий очень низкий –5,7 из 10.