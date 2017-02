Ежегодно на место в Зале славы претендуют сотни музыкантов. В октябре прошлого года возможными кандидатами на участие стали Джордж Майкл и Мадонна. Окончательное решение жюри принимало наравне с интернет-пользователями. Однако согласно результатам голосования ни Джордж Майкл, ни Мадонна в Зал славы в этом году не попадут. Зато в финальном списке музыкантов оказался Jay-Z. Он - автор и соавтор 22 песен, которые когда-либо оказались на вершние чарта Billboard. Это делает музыканта третьим по популярности автором всех времен после Джона Леннона и Пола МакКартни. "Более чем 100 миллионов проданных записей сделали Jay-Z одним из самых успешных музыкантов всех времен. Он оставляет огромное влияние на музыку и то, как мы ее слушаем", - рассказывает Нил Роджерс, который объявил новость сегодня на CBS.

Зал славы авторов песен создан в 1969 году поэтом-песенником Джонни Мерсером с целью сохранения музыкального наследия. На данный момент в Зале слава значатся около 400 музыкантов, среди них - Боб Дилан, Элтон Джон и Леонард Коэн.

Официальная церемония приема Jay-Z в Зал славы авторов песен пройдет в Нью-Йорке 15 июня.

Shawn 'Jay Z' Carter has become the first rapper inducted into the Songwriters Hall of Fame! #SHOF pic.twitter.com/OgNaIpbaXs