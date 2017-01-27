Automaton

Британские электронщики Jamiroquai выпустили первый за семь лет трек и объявили дату выхода нового альбома

О своем возвращении одна из самых ярких музыкальных групп во главе с фронтменом Джейем Кейем объявила на прошлой неделе. Семилетнее молчание было прервано сегодня ночью, в эфире британского радио BBC Radio 2. В качестве возвращения коллектив выбрал сингл Automaton. Он станет частью одноименного альбома, релиз которого состоится 31 марта. Jamiroquai известна, как одна из самых ярких групп, создающих музыку в стиле эйсид-джаз и джаз-фанк. Однако в Automaton фанка не так много, как, возможно, хотелось бы поклонникам коллектива, зато больше электронного звучания.