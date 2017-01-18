Впервые за 7 лет

Cегодня в Youtube появилось первое за долгое время видео от британской группы Jamiroquai - судя по всему, анонс нового альбома

Новое видео под названием #AUTOMATON TRANSMISSION 001 представляет из себя 30-секундный ролик, в котором фронтмен группы Джей Кей бродит по заброшенной пустыне, напоминающей пейзаж из научно-фантастического фильма. Все это сопровождается синтвейв мелодией в стиле Daft Punk и Джорджио Мородера. Стало ли это тизером нового клипа или же альбома - не совсем понятно. Но ясно одно - за прошедшее время Джей Кей не перестал испытывать любовь к необычным головным уборам, ставшим его фирменным знаком.

Последний альбом Jamiroquai Rock Dust Light Star вышел в 2010 году. Пластинка не получила широкого признания, но вошла в топ European Top 100 Albums, где продержалась четыре недели.