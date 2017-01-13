Один из самых ожидаемых релизов года

Сегодня состоялся релиз третьего студийного альбомa британских электронщиков The XX - одного из самых ожидаемых релизов 2017 года

Выходом нового альбом музыканты объявили о своем возвращении – с момента выхода последнего альбома группы прошло четыре года, а солист Джейми Смит успел записать сольную пластинку. Синглы записывались в разных частях света - в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Рейкьявике, Лондоне и Техасе, поэтому и сам альбом, по выражению музыкантов, стал экспериментальным. Над ним группа работала в течение двух с половиной лет.

В этот раз британцы начали экспериментировать со звучанием - привычную гитарную меланхолию разбавили электроникой Jamie xx. Но узнать, что это The XX можно уже по первым аккордам.





Источник: http://www.buro247.kz/culture/music/nasha-yunost-novyy-klip-the-xx.html





Источник: http://www.buro247.kz/culture/music/the-xx-vypustili-novyy-trek.html