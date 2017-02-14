Истек эксклюзивный контракт с Tidal

Музыка Принса наконец-то появилась на всех стриминговых сервисах мира

До настоящего времени большая часть хитов Принса распространялась эксклюзивно на Tidal, который принадлежит Джей-Зи, Бейонсе и Канье Уэсту. Музыкант заключил контракт с сервисом еще при жизни, договор потерял свою силу только сейчас, спустя почти год после смерти певца.

Сегодня права на большую часть песен Принса принадлежат звукозаписывающей компании Warner Bros. Records. Музыкант подписал с ней контракт 40 лет назад, разорвал в 1996 году и вновь перезаключил в 2014. Warner Bros. Records принадлежат права на самые известные альбомы Принса: Purple Rain, Controversy, 1999 и Diamond and Pearls.

После истечения контракта с Tidal, компания отказалась от предоставления эксклюзивных прав одному сервису, поэтому с 12 февраля хиты Принса появились на всех цифровых площадках мира, включая Apple Musiс, iTunes, Pandora, Amazon Music и Spotify.

Warner Bros. Records также сообщила, что 9 июня опубликует обновленную делюкс-версию альбома Purple Rain. В него войдут два неизданных альбома музыканта и два полнометражных концертных фильма.

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