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Культура / Музыка

Gorillaz запустили собственное приложение

Посвященное новому альбому

Gorillaz запустили собственное приложение

После объявления о возвращении Gorillaz всерьез взялись за промоутирование нового альбома. Для раскрутки новой пластинки группа использует самые высокотехнологичные средства – клип, снятый в формате VR, лайв-интервью, собственное телешоу, а теперь и приложение

Приложение позволит пользователям прослушать новую пластинку Humanz до ее официального релиза 28 апреля. В нем задействованы технологии дополненной реальности и его принцип работы напоминает Pokemon Go. "Фанаты будут приглашены через приложение на вечеринку Humanz House Party – эксклюзивное международное прослушивание, которое позволит поклонникам Gorillaz первыми услышать новый альбом, – говорится на официальной странице группы. – Party Human House будет самым большим в мире стримингом, который объединит людей из более чем 500 мест со всего мира". 

Buro247.kz

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