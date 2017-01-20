Накануне инаугурации Дональда Трампа

Gorillaz выпустили первый клип за шесть лет, который посвятили грядущей инаугурации Дональда Трампа в президенты США

В следующем году исполняется 20 лет с момента основания британской рок-группы Gorillaz. За это время музыканты выпустили четыре студийных альбома, последний под названием The Fall вышел в 2010 году. В апреле 2012 года один из основателей Gorillaz Деймон Албарн заявил о возможном распаде группы, но в прошлом году музыканты поделились тизером своего пятого студийного альбома. Его релиз группа запланировала на этот год.

Накануне вечером состоялась премьера первого клипа Gorillaz за последние шесть лет. Им стал ролик на песню, которую группа записала совместно с английским музыкантом и поэтом Бенджамином Клементином. Съемки клипа Hallelujah Money прошли в небоскребе "Трамп-тауэр". Музыканты приурочили релиз песни к грядущей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Точная дата релиза нового альбома Gorillaz остается неизвестной.