Where's The Revolution

Британская группа Depeche Mode опубликовала на своем Youtube канале клип на трек Where's the Revolution, который вышел в начале февраля

Новый клип снял, по традиции, режиссер Антон Корбайн, работавший над всеми последними видео группы. В черно-белом ролике музыканты маршируют по пустым улицам заброшенного индустриального района, неся в руках флаги. В какой-то момент пиджак солиста группы Дейва Гаана становится красным, создавая аллюзию на фильм "Город грехов".

Песня Where's The Revolution стала первым треком, записанным группой за последние четыре года. У сингла – политический подтекст, как реакция на события последнего года в Великобритании и Америке. "Мы живем во время великих перемен. Я становлюсь старше, и все, что происходит в мире, влияет очень сильно на меня и мое мировосприятие. Постоянно думаю о том, в каком мире будут жить мои дети. Мы все думали об этом при записи", – рассказал в своем интервью для Rolling Stone вокалист группы Дейв Гаан.

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