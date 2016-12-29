На песню Buy Love

Нейведиус Деман Уилберн, больше известный под псевдонимом Future, выпустил новое видео на трек Buy Love

Новый ролик – настоящая ода гангста-рэпу: повязки на голову, купюры, золотые цепи и одноэтажные дома, как из GTA San Andreas и старых клипов Dr.Dre. К слову о старых клипах – новое видео сделано с обилием Vhs эффектов, как будто оно было выпущено в 80-х годах. Сама же песня – неожиданно мягкая, больше напоминающая лирическую балладу. Новый трек был выпущен отдельно, без привязки к альбому. О датах нового релиза рэпер ничего не сообщил.