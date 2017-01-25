В формате квартирника

28 января французский струнный квартет Volta выступит вместе с Жанией Аубакировой в Kazarian Art Center в необычном формате квартирника

Выступление в Kazarian Art Center завершит серию концертов, которые квартет проводил совместно с пианисткой Жанией Аубакировой по всему Казахстану. Во время квартирника слушателям предоставится возможность ближе познакомиться с исполнителями, а музыкантам — лучше узнать свою аудиторию. К выступлению исполнители подготовили специальную музыкальную программу.

Основу репертуара струнного квартета Volta составляет классика, а также произведения раннего романтизма: Гайдн, Шуберт, Шуман. Все музыканты квартета являются лауреатами престижных международных конкурсов (Париж, Бордо, Генуя, Лондон, Сиенна, Флоренция) и работают на крупнейших музыкальных сценах мира. Концерт пройдет 28 января в Kazarian Art Center. Начало в 16:00.

Подробнее: https://tengrinews.kz/picture_art/konservatorii-imeni-kurmangazyi-proydet-kontsert-310514/

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Подробнее: https://tengrinews.kz/picture_art/konservatorii-imeni-kurmangazyi-proydet-kontsert-310514/

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz