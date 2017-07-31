Все и сейчас: О чем новый альбом Arcade Fire?

На днях вышел Everything Now – пятый, самый разнообразный и самый ожидаемый альбом Arcade Fire, лауреатов "Грэмми" и одной из ключевых инди-групп. В его записи приняли участие Томас Бангальтер из Daft Punk и Джефф Бэрроу из Portishead. Новая пластинка отчетливо напоминает работы ABBA в период расцвета группы – в альбоме много отсылок к поп-музыке 70-х.

Новый альбом, по словам фронтмена группы Уина Батлера, посвящен эпохе перенасыщения. "Однажды я покупал кофе и услышал, как одна женщина жалуется на то, что посмотрела сериал "Клан Сопрано" за пару дней. Я удивился, что люди недовольны тем, как быстро и легко им все достается, а ведь этот сериал снимался десять лет. Из этой сценки возникла мысль о новой эпохе перенасыщения, о временах тотальной доступности окружающего мира", – рассказал исполнитель в интервью BBC.

Альбом уже доступен в iTunes.