В поддержку третьего альбома

Эд Ширан выпустил два новых сингла - Castle on the Hill и Shape of You, которые войдут в третий студийный альбом британского музыканта

В прошлом году музыканты чаще всего выпускали либо альбомы-сюрпризы, либо неожиданные синглы. Эд Ширан в этой тенденции нашел золотую середину - в пятницу музыкант выпустил два сингла - Castle on the Hill и Shape of You, тизеры которых публиковал в социальных сетях с 1 января. Обе композиции (очень приятные) войдут в третий студийный альбом Эда Ширана под названием "÷", релиз которого назначен на начало 2017 года.

Песни были размещены на официальном Youtube-канале певца, а также в iTunes и Apple Music. "Привет, 2017 год! Я упорно работал над новым материалом, и я надеюсь, что вы также взволнованы, как и я. Выпуская два сингла, я хотел показать две разные стороны моей музыки", - прокомментировал релиз Эд Ширан.

Напомним, что последний альбом музыканта "X" вышел в 2014 году.