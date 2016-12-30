Большое и доброе сердце

Как стало известно после смерти певца, Джордж Майкл на протяжении долгих лет поддерживал благотворительные организации и помогал людям, оказавшимся в беде

Внезапная смерть Джорджа Майкла вызвала в социальных сетях шквал сообщений с соболезнованиями, признаниями и благодарностями. Последних оказалось больше, чем мы могли себе представить. Особенно неожиданными и трогательными публикациями отметились благотворительные фонды. Как выяснилось, на протяжении долгих лет певец активно помогал организации Terrence Higgins Trust, которая занимается поддержкой людей с ВИЧ и СПИДом. С 1996 года все доходы с композиции Jesus To A Child певец перечислял в фонд Childline. Сумма исчисляемая миллионами фунтов спасла не одну детскую жизнь.

Помогал Майкл при жизни и обычным людям. Так, по словам одной женщины, Джордж Майкл перечислил ей деньги процедуру ЭКО, помогал приютам для бездомных. Помогал много и всегда просил никому об этом не рассказывать.

"На протяжении многих лет он был самым щедрым благотворителем, жертвовавшим деньги Childline, однако он был полон решимости не делать своё великодушие публичным, поэтому никто за пределами благотворительных организаций не знал, как много он дал наиболее уязвимым детям страны", - рассказывает основательница фонда Childline Эстер Ранцен.