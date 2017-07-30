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Джейден Смит с новым клипом на песню Watch Me
Звучит, как смесь Black Skinhead и Depeche Mode
Джейден Смит продолжает активно развивать свою музыкальную карьеру. Его последний сингл Watch Me отличается агрессивным речитативом, что нельзя сказать о его прошлых работах. Видео на Watch Me вышло на лейбле Jay-Z – Roc Nation. Такие музыкальные порталы, как Billboard и NME, отметили схожесть инструментальной части с песней Black Skinhead Канье Уэста.
Режиссером клипа стал Шоми Патвари, который прежде работал для Vic Mensa и Belly. Смиту удалось соединить стилистику рока 80-х годов с современным хип-хопом. Шоми поддерживает видение Джейдена и активно экспериментирует с психоделическими цветами в клипе.
Клип был снят в калифорнийской пустыне. Пока неизвестно, планирует ли Джейден полноценный альбом, но этой работой Смит-младший показал себя по-настоящему многогранным артистом.
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