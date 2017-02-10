P.O.W.A.

M.I.A. выпустила первый клип за полгода, и сразу же о политике. Назвала Дональда Трампа фашистом и расистом, что, по ее мнению, не решаются сделать ни Мадонна, ни Рианна

M.I.A. никогда не стеснялась использовать свое творчество как поле для политических заявлений. В песнях из прошлого альбома AIM певица поднимала проблему беженцев. Тогда клип на трек Borders стал настоящим манифестом. В видео "беженцы" пробираются через металлические ограды в Европу и выстраиваются в колонны в виде лодок.

В первом же клипе за последние полгода M.I.A. высказалась на другую злободневную тему, на этот раз уже в сторону Дональда Трампа. "Я не Рианна, я не Мадонна, я не Мэрайя и не Ариана. Поднимаю свой палец, беру на себя Трампа и прочую фашистско-расистскую чушь. ФБР проверяет меня, но это не повод беспокоиться", – напевает M.I.A. в клипе P.O.W.A.

Его, как и Borders, певица срежиссировала сама. Получилось красиво и символично. Танцоры в униформе изображают стену, а сама певица пробирается в кузове машины к долгожданной свободе.

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