Диджейский парад: Майский плейлист Buro 24/7

Май – лучшее время в Алматы. Не только из-за чудесной погоды, но и длинных майских праздников, во время которых так приятно собираться с друзьями и уезжать прочь из города. Когда-то в эти дни проходили демонстрации, марши и парады с флагами и лозунгами, но эта традиция ушла в глубокое прошлое. Теперь маевка – это встреча весны. Масштабные праздничные гулянья, семейные выезды на природу, пикники и долгие прогулки. Если в эти выходные у вас никак не получится выбраться за город, не расстраивайтесь и приходите на девятый Almaty Pop-Up Store – праздник шопинга и развлечений, который стартует завтра на территории студии "Казахфильм" и продлится 4 дня. Будет и много музыки, настоящий парад лучших алматинских диджеев – свои сеты готовят Рустам Оспанов, Айдар Найзагарин, Константин Аблов, Арсен Рысдаулетов, Арыс Аренов, Вал Алишев, Ирина Пи, Айя Жакуп и Ильдар Хайбуллин. Специально для Buro 24/7 каждый из них подготовил свой небольшой плейлист. Выбирайте, что слушать и под что танцевать в эти длинные выходные.

Арсен Рысдаулетов

"Музыка не стоит на месте. Появляются новые стили и направления, новые музыканты и продюсеры. Кто-то остается верен музыке своего поколения, а мне всегда будет интересно, что же нового нам приготовило будущее. Поэтому с майскими праздниками у меня ассоциируются зажигательные композиции Flamingosis X Ehiorobo, Full Crate и Dabeull, молодых и очень крутых музыкантов".

Айя Жакуп

"Для меня майские праздники – это мягкая теплая погода, открытые летники и вечерние посиделки. Собрала плейлист на все эти случаи – расслабленный, живой и очень позитивный".

Вал Алишев

"Мой май – это не "Мир! Труд! Май!". Не фанфары и не коллективные мероприятия. Совсем наоборот. Прогулки в тени зеленых крон, наблюдения за раскрывшейся природой, вздохи и нега, неспешный ритм жизни".

Айдар Найзагарин

"Я с детства посещал все парады, был октябренком – мы как раз жили возле площади Республики. Мой школьный выпуск – последние, кто были пионерами. Поэтому одна из первых ассоциаций, которая приходит в голову при слове "маевка", – это Лев Лещенко. Остальные треки отлично передают настроение демонстраций и протестов – яркие, немного агрессивные и заводные".

Ильдар Хайбуллин

"Столь прекрасную, грустную и прилипчивую до неприличия композицию, как Awake & Pretty Much Sober, хочется порекомендовать тем, кто не мог дождаться весны в надежде наконец-то повстречать свою любовь, но так ее и не встретил. И летом тоже не встретит. Зато песня будет сопровождать весь год до следующей весны и будет дарить пусть обманчивую, но надежду. Плачь-плачь, танцуй-танцуй.

Далее предположим, что вас уже достал этот прекрасный май, потому что вы ждете наступления июня – там ведь наступит долгожданный отпуск. А ваш близкий человек настаивает на том, что ехать отдыхать надо в Турцию, ну, вся эта занудная история с all inclusive. И вот вы включаете песню Hayat Bu Malum или Shouei, слушаете их, и в итоге никуда не едете отдыхать.

После чего вы узнали, что Диана Бимахимова и Аскар Байтасов решили не проводить в конце сезоне модную тусовку с последующей модной afterparty. Вы в шоке. Вы не представляете, как дальше жить. Боюсь, что спасти вас сможет только этот трек Simple Symmetry –Voodoo Your EX.

Арыс Аренов

"С майскими праздниками у меня ассоциации не самые позитивные. Лучше всего об этом скажут эти сроки: "So get back to work an' sweat some more. The sun will sink an' we'll get out the door It's no good for man to work in cages. Hits the town, he drinks his wages..."

Ирина Пи

"Май – это уже почти лето. А это значит – много солнца, тепла, любви, объятий и улыбок. Без этого никуда. Если все это у вас в дефиците, вам поможет этот плейлист".

Рустам Оспанов

"Счастливые люди на улицах города – таким мне запоминается май. То же самое настроение я нахожу в этих треках. Рекомендую переслушивать их в менее солнечные и теплые дни года".

Константин Аблов

"У меня с Первомаем каких-то особых переживаний и ассоциаций не связано, этот праздник не занял какого-то особого места в моей душе. Может быть, это странно, но праздник ассоциируется больше с приходом весны. Потому то, что происходит в марте и апреле, весной называть не хочется. Музыку по временам года я не ранжирую, но в этот раз постарался выбрать что-то максимально легкое и весеннее".