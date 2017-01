"Навсегда"

Начинающая певица из Алматы Райхана Мухлис выпустила свой дебютный сингл "Навсегда"

До выпуска дебютного сингла "Навсегда" Райхана Мухлис записывала каверы на Рианну, Бейонсе, Дрейка и Kehlani. Тем не менее, к дебюту у Мухлис накопилась стопка песен, слова к каждой из которых она пишет самостоятельно. Как рассказывает певица, большинство ее стихов написаны на английском языке. Мухлис заканчивала школу в Нью-Йорке и там же поступила в университет Pace на маркетолога.

Но дебютный сингл Райханы Мухлис – русскоязычный. Музыку к нему написал Али Есимов (AYonthebeat) из 26Studio.

В конце января и в феврале Райхана Мухлис выпустит еще две композиции: Feel Me и No More. Их певица записала совместно с питерским битмейкером AiryMusic. Ожидается и совместный трек Мухлис с павлодарским битмейкером Eldar-Q.