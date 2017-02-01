С The Weeknd

Daft Punk выступят вживую впервые с 2014 года - на церемонии "Грэмми-2017" совместно с The Weeknd

Daft Punk и The Weeknd выступят вместе на 59 церемонии награждения "Грэмми". Французские электронщики Тома Банглатер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо не давали концертов со времен выхода своего суперуспешного альбома Random Access Memories в 2013 году. Последнее появление на публике с концертом группа сделала в 2014 году на церемонии "Грэмми".

Daft Punk поработали над двумя треками The Weeknd из последнего альбома - Starboy и I Feel It Coming. Так как альбом вышел позже дедлайна "Грэмми", ни группа, ни сам исполнитель не были номинированы.