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Культура / Музыка

Что слушать на этих выходных: Лучшие релизы недели

Майли Сайрус, новый альбом Blondie и беспредел от Rich Chigga

Что слушать на этих выходных: Лучшие релизы недели

Maйли Сайрус  Malibu

Неоднозначная фигура в мире музыки, скандалистка Майли Сайрус решила целиком и полностью изменить свой стиль. Вместо провокаций и наготы – любовь и пляж. Лирика посвящена Лиаму Хемсворту, парню Майли. Песня ненавязчивая, легкая и летняя, кажется, что ей самое место на новом альбоме Тейлор Свифт.

 

Blondie  Pollinator

Кажется, Blondie были с нами всю жизнь. Группа начала свою карьеру в 1974 году, и выступает до сих пор. За это время было выпущено 10 студийных альбомов, новый Pollinator – одиннадцатый. Звук нового проекта возвращается к року после экспериментов с электроникой на последнем релизе Ghosts of Download. Скачать альбом можно тут.

 

Kasabian  Are You Looking for Action?

5 мая британская группа Kasabian выпустила новую пластинку For Crying Out Loud, которая была записана всего за шесть недель. На днях, чтобы подогреть интерес к релизу, Kasabian показали новый клип на задорную песню Are You Looking for Action. Клип снимали в одном из лондонских баров. Примечтально в нем то, что снят он был одним дублем, съемки транслировались на официальной странице Kasabian в Facebook.

 

Danny Brown  Kool Aid

Новая песня от самого эксцентричного и самобытного персонажа современной рэп-сцены – Дэнни Брауна. Песня Kool Aid написана специально для новой серии сериала Silicon Valley от HBO (которая выйдет 14 мая). Детройтский исполнитель вновь радует безукоризненной подачей и взрывным речитативом. Инструментальная часть песни, несмотря на свою минималистичность, обладает глубокой басовой линией. 

 

alt-J  In Cold Blood

2 июня выходит новый альбом английской инди-рок-группы alt-J. А 9 мая вышел клип на сингл In Cold Blood. Своего рода пародия на документальные передачи о животных. Голос за кадром – легендарный Игги Поп. Остальное все в лучших традициях инди-рока: ярко выраженные гитарные рифы, звучные барабаны и ненавязчивый, заигрывающий вокал.

 

Rich Chigga x Keith Ape x XXXTentacion  Gospel (Prod. RONNYJ)

17-летнее чудо интернета – индонезийский рэпер Rich Chigga. Его песня Dat $tick собрала 46 миллионов просмотров. За свою короткую трехлетнюю карьеру Rich Chigga уже успел записать ремикс с Гостфейс Киллой, участником коллектива Wu-Tang Clan. На новом сингле появилась восходящая звезда южного рэпа – XXXTentacion и корейский андерграундный хип-хоп-исполнитель Keith Ape. Возможно, лирических оборотов уровня Кендрика Ламара здесь нет, но зато есть тяжелый бас, смесь хорроркора с азиатским рэпом и просто безумная энергетика.

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