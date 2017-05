Что слушать на этих выходных: Лучшие релизы недели

Maйли Сайрус – Malibu

Неоднозначная фигура в мире музыки, скандалистка Майли Сайрус решила целиком и полностью изменить свой стиль. Вместо провокаций и наготы – любовь и пляж. Лирика посвящена Лиаму Хемсворту, парню Майли. Песня ненавязчивая, легкая и летняя, кажется, что ей самое место на новом альбоме Тейлор Свифт.

Blondie – Pollinator

Кажется, Blondie были с нами всю жизнь. Группа начала свою карьеру в 1974 году, и выступает до сих пор. За это время было выпущено 10 студийных альбомов, новый Pollinator – одиннадцатый. Звук нового проекта возвращается к року после экспериментов с электроникой на последнем релизе Ghosts of Download. Скачать альбом можно тут.

Kasabian – Are You Looking for Action?

5 мая британская группа Kasabian выпустила новую пластинку For Crying Out Loud, которая была записана всего за шесть недель. На днях, чтобы подогреть интерес к релизу, Kasabian показали новый клип на задорную песню Are You Looking for Action. Клип снимали в одном из лондонских баров. Примечтально в нем то, что снят он был одним дублем, съемки транслировались на официальной странице Kasabian в Facebook.

Danny Brown – Kool Aid

Новая песня от самого эксцентричного и самобытного персонажа современной рэп-сцены – Дэнни Брауна. Песня Kool Aid написана специально для новой серии сериала Silicon Valley от HBO (которая выйдет 14 мая). Детройтский исполнитель вновь радует безукоризненной подачей и взрывным речитативом. Инструментальная часть песни, несмотря на свою минималистичность, обладает глубокой басовой линией.

alt-J – In Cold Blood

2 июня выходит новый альбом английской инди-рок-группы alt-J. А 9 мая вышел клип на сингл In Cold Blood. Своего рода пародия на документальные передачи о животных. Голос за кадром – легендарный Игги Поп. Остальное все в лучших традициях инди-рока: ярко выраженные гитарные рифы, звучные барабаны и ненавязчивый, заигрывающий вокал.

Rich Chigga x Keith Ape x XXXTentacion – Gospel (Prod. RONNYJ)

17-летнее чудо интернета – индонезийский рэпер Rich Chigga. Его песня Dat $tick собрала 46 миллионов просмотров. За свою короткую трехлетнюю карьеру Rich Chigga уже успел записать ремикс с Гостфейс Киллой, участником коллектива Wu-Tang Clan. На новом сингле появилась восходящая звезда южного рэпа – XXXTentacion и корейский андерграундный хип-хоп-исполнитель Keith Ape. Возможно, лирических оборотов уровня Кендрика Ламара здесь нет, но зато есть тяжелый бас, смесь хорроркора с азиатским рэпом и просто безумная энергетика.