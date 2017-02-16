Подадутся в клипмейкеры и модельные агентства

Сериал "Очень странные дела" стал главным хитом Netflix в прошлом году. Неудивительно, что юные звезды сериала сегодня нарасхват, будь то участие в престижных церемониях, рекламных кампаниях и съемках клипов. Вкратце рассказываем, что ждать в будущем от любимых новичков

Помимо актерства звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфорд пробует себя в музыке. Играет сам, а теперь планирует стать клипмейкером. Правда, будет снимать не для себя, а для группы Playdate. Для начала съемок Вулфорд запустил краудфандинговую кампанию и уже достиг нужной отметки $6000. По задумке актер снимет клип в духе классических вестернов и сам же сыграет в нем. Звезде Netflix к появлению в музыкальных видео не привыкать. В конце прошлого года вышел клип канадской панк-группы PUP с участием юного актера.

Финн Вулфорд – не единственная звезда сериала "Очень странные дела", которая пробует себя не только на актерском поприще. Вчера стало известно, что Милли Бобби Браун, исполнительница роли Одиннадцать, подписала контракт с модельным агентством IMG. В него также входят Белла и Джиджи Хадид, Жизель Бундхен, Джоан Смоллс и Мила Йовович. Следующим проектом актрисы также станет картина "Годзилла", который выйдет в 2019 году.

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