А также The XX, Justice и ScHoolboy Q

Ежегодный музыкальный фестиваль Coachella опубликовал лайнап этого года. И он, как всегда, впечатляет

За 18 лет своего существования Coachella успела стать самым популярным и крупным музыкальным фестивалем в США. Ежегодно в течение двух недель в калифорнийской долине Коачелла, имя которой носит и сам фестиваль, выступают самые популярные музыканты мира. Не исключение и 2017 год. Организаторы Coachella поделились лайнапом фестиваля, согласно которому хедлайнерами в этом году станут Radiohead, Бейонсе и Кендрик Ламар. Все музыканты фестиваля будут выступать два выходных подряд: 14 и 21 апреля, 15 и 22 апреля, 16 и 23 апреля.

В течение первого дня на фестивале выступят Radiohead, Трэвис Скотт, Empire of the Sun, The XX, Мак ДеМарко и Little Dragon. На втором дне: Бейонсе, Bon Iver, Future, Мартин Гаррикс, ScHoolboy Q, Gucci Mane, Two Door Cinema Club и Mura Masa. На третьем дне Coachella выступят Кендрик Ламар, Lorde, Justice, New Order, Ханс Циммер, DJ Khaled и Kaytranada.

Продажа билетов стартует на сайте Coachella уже сегодня ночью.