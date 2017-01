Стиль - дело тонкое

У Banks вышел новый клип, на этот раз на песню Trainwreck. Как обычно немного мрачный, но с хорошей хореграфией

Композиция Trainwreck вошла во второй студийный альбом Banks - The Altar, который вышел в сентябре 2016 года. К настоящему времени 28-летняя певица визуализировала три композиции из последнего альбома: Fuck with Myself, Gemini Feed и Trainwreck. Последний был выпущен Banks вчера. Визуальный ряд в клипе Trainwreck менее жуткий, чем предыдущие работы, но все равно выдержан в знаковом для певицы мрачном настроении. Жути могут нагнать только мужчины в масках и чучело вороны в качестве шляпы на голове Banks. Еще одно достоинство новой работы певицы - хорошая хореография.